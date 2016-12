Regards sur les textes fondateurs de la science, volume 2

Après le premier en début d'année 2011, le second ouvrage issu de BibNum est paru en octobre 2012 aux éditions Cassini : Regards sur les textes fondateurs de la science - tome 2, physique de la lumière - Radioactivité.

( texte de la 4° de couverture ci-après)

Römer montrant que la vitesse de la lumière est finie (1676), Fresnel donnant la théorie de la diffraction (1815-1818), Röntgen exposant sa découverte des rayons X (1895), Irène et Frédéric Joliot-Curie celle de la radioactivité artificielle (1934)… C’est un retour aux sources que propose cet ouvrage, dans lequel une douzaine de textes fondateurs de la science sont présentés et expliqués par des scientifiques actuels.

Comme dans la visite guidée d’un site historique, on signale au lecteur les points d’intérêt des écrits de Newton, Becquerel ou Rutherford, on lui apporte des éclaircissements, on replace ces écrits dans le contexte de leur époque, on les réexamine aussi à la lumière des progrès ultérieurs de la science.

La première partie, Physique de la lumière, va de 1672 à 1907 ; la deuxième partie, Radioactivité, démarre à peu près là où la première finit, en 1895, et retrace les débuts de la physique nucléaire. Le présent volume fait suite au volume 1, consacré aux mathématiques. Ils visent tous deux à présenter une histoire des sciences accessible et mise en perspective avec les connaissances, la pédagogie et la culture scientifique actuelles.

L’ouvrage se compose de deux parties, avec les auteurs suivants :

Alexandre Moatti, Introduction

Première partie, Physique de la Lumière



Francis Beaubois, “Rømer et la vitesse de la lumière”

Claude Guthmann, “Newton et la naissance de la théorie des couleurs”

Riad Haidar, “Thomas Young et la théorie ondulatoire de la lumière”

Jean-Louis Basdevant, “Le mémoire de Fresnel sur la diffraction de la lumière”

James Lequeux, “Les expériences d’Arago sur la vitesse de la lumière”

Jean-Jacques Samueli , “Foucault et la mesure de la vitesse de la lumière dans l’eau et dans l’air”

Jeanne Crassous, “Fresnel vu par les chimistes : la biréfringence circulaire dans les milieux optiquement actifs”

Vincent Guigueno, “Les lentilles à échelons de Fresnel”

Jean-Jacques Samueli & Alexandre Moatti, “L’entraînement partiel de l’éther et la relativité restreinte”

Deuxième partie, Radioactivité



Jean-Jacques Samueli, “La découverte des rayons X par Röntgen”

Jean-Louis Basdevant, “Henri Becquerel : découverte de la radioactivité “

Pierre Radvanyi, “Ernest Rutherford : la transformation radioactive”

Pierre Radvanyi, “La découverte de la radioactivité artificielle”

L’ouvrage comprend en annexe quelques textes d’origine, parmi les plus courts : Rømer 1676, Fresnel 1815, von Laue 1907; Becquerel 1896, Joliot 1935.





Prix du livre : 10€ (disponible en commande chez votre libraire, en rayon des librairies scientifiques, en ligne chez Amazon, FNAC, Sauramps, Mollat, Chapitre, Decitre, 249 pages)

Public visé : étudiants en sciences ou en histoire des sciences, professeurs du 2e cycle du secondaire ou professeurs du supérieur, amateurs d'histoire des sciences. Niveau mathématique Terminale scientifique.

Recensions :