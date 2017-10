Sortie d'un livre

J'aime bien les mois d'avril pour publier, mon premier livre était sorti en avril 2006, mon troisième en avril 2009. Ce mois-ci, avril 2014, sort mon sixième livre (hors deux livres dirigés chez Cassini). D'ailleurs avril est un anagramme de livra (livraison), et fait aussi penser à livre.



Je m'aperçois aussi que j'ai créé ce blog il y a exactement 8 ans, mon premier billet datant du 25 avril 2006. Et aujourd'hui nous sommes le 24 avril 2014, ce qui clôt un cycle de 8 ans. 230 billets, agrémentés de 340 images. Un livre issu du blog, les contenus reliés : au double sens où le livre est relié, et les sujets le sont entre eux – ce livre, Récréations mathéphysiques (Pommier 2011), aurait pu avoir plus de succès, je le recommande vivement.



Entretemps, en ces 8 années, j'ai fait de l'histoire des sciences : une thèse sur Coriolis (1792-1843), un site BibNum (MESR / CERIMES / SABIX), avec maintenant 125 textes, et cela continue – avec aussi deux ouvrages issus de ce site, là (2011) et là – site BibNum qu'il m'est arrivé de commenter ici dans ce blog. Avec aussi une douzaine de Bulletins de la SABIX, société savante que j'ai présidée sur cette période, avec la publication de deux bulletins/an (dont Poincaré, Lamé, Liouville), et dont nous avons mis les contenus en ligne sur revues.org.

En ces 8 années aussi, je me suis intéressé à l'alterscience, concept que j'ai tâché de définir, en dernière partie de mon second ouvrage Einstein, un siècle contre lui (2007), et beaucoup plus en détail dans mon précédent ouvrage Alterscience. Postures, dogmes, idéologies (2013). sur la base de mon séminaire 2008-2010 à l'EHESS. J'avais au départ conçu ma démarche comme liée à la vulgarisation, en défense de la science ; j'ai un peu évolué (pour un chercheur ce n'est pas illogique), je tâche d'analyser l'alterscience de manière plus neutre, plus évocatrice (mon blog sur Pour la Science, depuis octobre 2013).



Mais il est vrai que la vulgarisation m'a moins inspiré ces deux dernières années – le rythme du présent blog s'en est ressenti. Quelques commentaires désagréables ad hominem sur un billet spécifique d'août 2012, pourtant informatif, m'ont ému ; mais j'ai oublié cela, et d'ailleurs le billet correspondant a été sélectionné dans le livre Les meilleurs blogs de science en français, Agence Science-Presse (Montréal, 2013) !



Alors, peut-être est-il temps de clore ce blog, fruit d'un cycle entamé il y a 8 ans. Rien n'est éternel dans la vie, et sûrement pas un blog ! Il faut se renouveler, et puis je tiens d'autres blogs, et puis Twitter, et puis...



Les blogs : profusion sur le Web, du meilleur et du pire, y compris en sciences ; parfois trés répétitifs. Livres : comme les films, restent six semaines en librairie, quand ils arrivent jusque là. Revues de vulgarisation : comment renouveler les contenus, les angles d'attaque d'un sujet ? Twitter : si 10% de mes 1300 suiveurs lisent un de mes tweets, cela correspond à l'audience quotidienne du présent blog ; mais ce n'est pas le même public non plus. Alors, quel est le meilleur moyen de faire passer ses messages et ses idées, y compris de vulgarisation scientifique, dans la société d'hyper-information ? Je n'ai pas, ou n'ai plus, la réponse à cette question. En tout cas, je n'ai pas envie de faux semblants, "tenir un blog" alors que je ne l'alimente plus.



Avec ce cycle de 8 ans se clôt aussi ma présidence (statutairement limitée à deux mandats de 4 ans) de la SABIX, société savante que j'ai orientée vers le numérique. Je démissionne aussi du comité éditorial de la revue Tangente, que j'ai accompagné pendant 8 ans.



Du point de vue de la vulgarisation, je reste attaché à un style de vulgarisation mêlant les maths et la physique, sans craindre d'utiliser des formules simples, et en se rattachant le plus possible à la réalité, y compris en mathématiques. Avec l'importance d'une iconographie de qualité, parlante : ce que j'ai développé aussi sur BibNum, et dans mes activités de contributeur Wikipédia. Et puis des billets de blog courts – ça me paraît indispensable en vulgarisation.

Je reste disponible pour des interventions de vulgarisation en lycées – le réel est tout aussi gratifiant que le virtuel; je ne suis que peu sollicité dans les Promenades mathématiques en lycée de la SMF, une fois par an au grand maximum – il y a une réel cloisonnement entre enseignement traditionnel et vulgarisation, en tout cas vu de ma position.



J'ai apprécié de faire partie (depuis 2007) de la communauté de blogs du Café des sciences : tous blogueurs plus jeunes que moi, enthousiastes, dynamiques, de tous horizons (journalistes, ingénieurs, chercheurs, France, Suisse,...). Des projets, de bonnes réunions, un WE scientifique au CERN, et puis... du trafic sur le blog !



J'en profite aussi pour remercier mes lecteurs attachés à ce blog (même si j'ai eu peu de retours là-dessus ; ça manque aussi, les petits signes, quand on blogue ! Je ne sais même pas si mes lecteurs sont des professeurs, des élèves, ou s'ils sont hors du milieu Education nationale). Moi-même suis évidemment attaché à mon blog : mais les blogueurs doivent-ils être identifiés ad vitam à leur blog ? N'y a-t-il pas là aussi une forme de posture, parfois : "je suis tel professeur ou tel chercheur (en sciences ou dans d'autres matières), et mon blog fait autorité, attention !".

Alors, 8 ans, ça suffit ? En tout cas, ce 24 avril, oui ! (24/4/2014, c'est un joli nombre, ça) !



Mais, "tant qu'il y a de la vie, &c.": peut-être y aura-t-il une nouvelle formule pour revivifier les contenus ici présents ? J'y réfléchis. Se renouveler. Renouveler ses formats et ses canaux de diffusion. La suite, peut-être, dans quelque temps ("Les Indispensables, le retour").



Ce billet est bigrement trop long, mais j'allais oublier, au fait : mon livre, sorti le 10 avril – c'était l'objet de ce dernier billet ! Le Mystère Coriolis, CNRS Editions, 240 pages illustrées.



(Sommaire du livre, PDF sur ce blog)

(Avant-Propos en ligne sur Actualitté)